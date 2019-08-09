"هواوي" تكشف رسميا عن نظام التشغيل الخاص بها

كشفت شركة "هواوي" الصينية لتكنولوجيا الاتصالات اليوم الجمعة، عن نظام التشغيل الخاص بها هونغمنغ، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمطورين عقد بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.



يأتي هذا الكشف بالتزامن مع إطلاق شركة "هواوي" مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي في سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، بهدف اختبار التطبيقات المبتكرة للذكاء الاصطناعي في مجالات بناء المدن الذكية وتطوير الصناعات الذكية.



وكانت عضو مجلس إدارة شركة "هواوي" ونائبة رئيس الشركة "كاثرين تشن" صرحت - في وقت سابق - بأن نظام تشغيل "هونغمنغ" غير مخصص للهواتف الذكية، وأنه مصمم للاستخدام الصناعي.