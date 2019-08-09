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عالم

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:09 ص
جريدة الدستور
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بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، مقتدين بسنة نبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم)، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القيادة السعودية وفرت الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، مؤكدة على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر المقدسة احتضانا للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة على تيسير أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام، بمساحة تقدر بـ 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر، فيما تستخدم المساحة المتبقية لنصب الخيام، حيث يعد المشعر أكبر مدينة خيام في العالم.

وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16،8 كم2، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

ولمشعر منى مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم - عليه السلام - الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى - صلى الله عليه وسلم - هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، وأستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

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