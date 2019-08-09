"الهجرة النبوية".. ندوة بثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع أسيوط، حيث أقام بيت ثقافة منفلوط ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "فن التفكير" حاضرها أحمد حلمى، وتحدث عن معنى التفكير ومراحله وطرق التفكير السليم الإيجابى والقرآن الكريم ودعوته الى التفكير.



وعلى جانب آخر نفذ قصر ثقافة الغنايم ورشة فنون تشكيلية للأطفال ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بالقصر والتعبير عن عيد الأضحى المبارك.



وعقد مركز ثقافة الطفل بمنفلوط ندوة تثقيفية للأطفال بعنوان "الهجرة النبوية" حاضرها الشيخ زكريا عثمان، الذي تناول الحديث حول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعيدا عن الأذى من الكفار، كما ناقش معهم ماهي الدروس المستفادة من الهجرة، بينما أقامت مكتبة آل عابدين بموشا ندوة بعنوان "الحج عرفة" وشرح للحاضرين ماهو فضل يوم عرفة وأنه من أفضل الأيام عند المسلمين ولا يكتمل أركان الحج إلا بالصعود عليه ولذلك يقال الحج عرفة.



واستضاف قصر ثقافة أسيوط جمعية "معا للتنمية"، حيث تم تنفيذ عدد من الورش منها ورشة فنون تشكيلية للأطفال، ورشة للفنون التشكيلية للفنانة ريتا توفيق وقدمت بعض مبادئ الرسم البسيطة للأطفال ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بالقصر، ورشة فنون شعبية الطفل وتم تدريب الأطفال على بعض الحركات الايقاعية مع الفنان شعبان فوزي، ورشة أشغال فنية وعمل خروف العيد من ورق الفوم، إلى جانب عرض أفلام لسينما الأطفال.



وضمن فعاليات برنامج الإبداع الصيفى المجانى بقصر ثقافة ديروط، اختتمت فعاليات كل من دورة قواعد اللغة الفرنسية التي قدمها مصطفى يوسف، وورشة تنمية مهارات كتابة الشعر والقصة تدريب الشاعر محمد سعد أبوهنتش والتى أبرزت بعض المواهب الأدبية الشابة، بالإضافة إلى استمرار فعاليات ورشة تعليم الكروشيه تدريب هناء أبوالعيون، والتي قدمت للمتدربين شرحا مفصلا عن غرزة السلسلة والدايرة.