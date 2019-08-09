العبيدي: الشرطة المصرية تبعث الطمأنينة في نفوس الشعب

أشاد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، بالجهود الهائلة التي بذلتها وتبذلها الشرطة المصرية لفرض وبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، وذلك من خلال ضربات استباقية يشهد لها الجميع، ومن خلال تقفي آثار المجرمين الإرهابيين الذين يريدون أن يعيثوا في الوطن فسادا.



وأضاف العبيدي في بيان له أن الحادث الإرهابي الأثيم الذي وقع أمام معهد الأورام وخلف عشرات الشهداء والمصابين، إنما كشف من أحد جوانبه كيف يقف أبناء الشعب المصري الوطنيين جميعهم في الداخل والخارج كالبنيان المرصوص مع المؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة ورجال الشرطة المصرية الشجعان، كما برهن على أن الشعب المصري جميعه في الملمات على قلب رجل واحد داعمين للقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحارب بكل قوة الإرهاب على كافة الأصعدة.



وذكر "العبيدي" أن السرعة الهائلة التي كشفت بها الشرطة المصرية تفاصيل الحادث الإرهابي الأثيم الذي وقع أمام معهد الأورام وخلف عشرات الشهداء والمصابين وتحديد الجهة الإرهابية - حركة حسم الإخوانية الإرهابية - التي قامت بهذا العمل الخسيس وتحديد العناصر الإرهابية التي قامت به بشكل دقيق، إنما يعكس المتابعة الدقيقة لرجال الشرطة للعناصر الإرهابية، كما يؤكد قدرة جهاز الشرطة على كشف ملابسات أي حادث وتقديم مقترفيه للعدالة.



وتابع بهجت العبيدي أن أداء جهاز الشرطة الذي يتبع أحدث الأساليب في العالم كان وراء الكشف عن منفذ العملية الإرهابية القذرة أمام معهد الأورام بالقاهرة الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن والذي يحمل اسم "حركي معتصم"، مؤكدا أن الكشف عن تفاصيل كافة عناصر الخلية الإرهابية بعث برسائل إضافية من الاطمئنان في نفوس أبناء الشعب المصري، بأن أمن البلاد في أياد أمينة لأبطال المؤسسة الأمنية المصرية البطلة التي تبذل الغالي والنفيس لبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن.



وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج جميع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بدعم رجال الشرطة، واعتبار أنفسهم جنودا لحماية هذا الوطن، والتبليغ عن معلومة أو أي عنصر يمكن أن يهدد أمن الوطن.