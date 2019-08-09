المرور: حملات مكثفة لتنفيذ حظر سير النقل بالدائري

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق السريعة لضبط المخالفين، تنفيذا لحظر سير النقل أعلى الدائري في أوقات الحظر.



كما قامت الإدارة العامة بالتنسيق مع مرور القاهرة والجيزة من ضبط المواقف العشوائية التي تنتهك حرمة الطريق وتعرض المواطنين للخطر.



ورفعت الإدارة العامة للمرور أي معوقات على الطرق، ودفعت بسيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق، بالإضافة إلى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات المرورية، ونصب الرادار لضبط المتجاوزين فى السرعة المقررة التى قد تعرض المواطنين للخطر.



وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.