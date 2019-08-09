الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

استمرار فعاليات "صيف السويس 2"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:51 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
ads
أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج "صيف السويس" من خلال الفرع، حيث أقيم الحفل بكورنيش السويس الجديد، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة والشعب، تلا ذلك تقديم فرقة السويس القومية للآلات الشعبية عرض فني بقيادة عدوية تضمن أغنيات "يا بيوت السويس، ويا ريس البحرية يا مصري، وسويسيات، وصياد في البحر الاحمر، ويا قلبي مين قلك تعشق، عاشقك يا بلدي"، كما قدمت فقرة للشعراء فوزي محمود، عزت المتبولي، وماجدة سعد.

وقامت فرقة السويس القومية للفنون الشعبية بعرض فني بقيادة خالد كمال، تم من خلاله عرض تابلوهات رقصات تلقائية، وتابلوه الصيادين، بينما أقيم عرض فني تنورة للفنان ايهاب، وفي نفس السياق تم تنفيذ ورشة فنية للفنون الشعبية أدارتها مريم السيد، وتحت إشراف مسئولة النشاط، تناولت الورشة كيفية رسم البيئة المحيطة بالمحافظة كونها عروس البحر الأحمر، إضافة إلى ذلك عقدت محاضرة بعنوان "القيم الإيجابية في شارعنا المصري" حاضرها دكتور سيد إبراهيم، الذي تحدث عن أهمية التمسك بمنظومة القيم الإيجابية في الحياة بوجه عام، وأن الجهاز المناعي في المجتمع الحامي له يتمثل في هذه القيم السائدة في هذه المجتمعات وأنها الأساس الذي تنطلق منه وتستند إليه وتستمد منه القدرة على مواصلة الحياة، وأن تلك القيم متمثلة في مفهوم المواطنة عن كافة أطياف الشعب المصري وهي صفه جميع المصرين يقتنوها.

وعقد بيت ثقافة جنيفة بالقطاع الريفي محاضرة بعنوان "الإعاقه البصرية" تحت إشراف مسئول النشاط، وببيت ثقافة العمدة أقيمت مناقشة لكتاب "خلاصة التوحيدي" للكاتب جمال الغيطانى، كما أعد بيت ثقافة الزيتيات مسابقة فى المعلومات العامة، تحت إشراف مسئولة النشاط.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. كيف يُقضى عمرو دياب وعائلته صيف أغسطس؟

منذ حوالي 15 ساعة

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

ستوديو

عجوز برازيلية تمارس الرياضة أفضل من الشباب (فيديو)

صورة سيلفي تتسبب في موت شاب صعقًا بالكهرباء (فيديو)

ميرهان حسين تخطف الأنظار في عقد قران أحمد حاتم (شاهد)

تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم (فيديو)

رياضة

رفائيل نادال يبلغ دور الثمانية فى مونتريال

ساوثامبتون الإنجليزى يعلن ضم دانسو على سبيل الإعارة

إلقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

المغرب يفاضل بين مدربين شهيرين مقابل راتب ضخم

الرئيس نيوز

خاص| تعريفة جمركية جديدة قريبا.. التعديلات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية

رئيس بعثة الحج يتفقد أماكن مخيمات الحجاج المصريين بصعيد عرفات

التنظيم والإدارة ينتهي من إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة التأمين الصحي

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستعرض مع وزير البيئة منظومة تدوير المخلفات

منوعات

شرطي مرور "روبوت" في الصين

المواطن الكويتي يستهلك 550 لترًا من المياه يوميًا

نصائح مهمة لمرضى السكرى فى الحج

تراجع الشحن الجوى عالميًا فى يونيو

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو

مقطع صوتي لشقيق منفذ عملية "معهد الأورام" مع إرهابي

الإرهابي "عبدالرحمن محمود" يودع عائلته قبل تنفيذ عملية "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي

“دسوقى”: مصر تسعى لنقل خبراتها في الكهرباء لإفريقيا

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لشهر أغسطس

“الخدمات البيطرية” تكثف حملاتها تزامنًا مع العيد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"الهجرة النبوية".. ندوة بثقافة أسيوط

استمرار فعاليات "صيف السويس 2"

ختام مبهر للأسبوع الثقافى والفنى بأبو الصفا بالمنيا

ندوة فنية لفيلم "السيرك" بقصر السينما

صفحتنا ع الفيس بوك