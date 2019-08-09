استمرار فعاليات "صيف السويس 2"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج "صيف السويس" من خلال الفرع، حيث أقيم الحفل بكورنيش السويس الجديد، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة والشعب، تلا ذلك تقديم فرقة السويس القومية للآلات الشعبية عرض فني بقيادة عدوية تضمن أغنيات "يا بيوت السويس، ويا ريس البحرية يا مصري، وسويسيات، وصياد في البحر الاحمر، ويا قلبي مين قلك تعشق، عاشقك يا بلدي"، كما قدمت فقرة للشعراء فوزي محمود، عزت المتبولي، وماجدة سعد.



وقامت فرقة السويس القومية للفنون الشعبية بعرض فني بقيادة خالد كمال، تم من خلاله عرض تابلوهات رقصات تلقائية، وتابلوه الصيادين، بينما أقيم عرض فني تنورة للفنان ايهاب، وفي نفس السياق تم تنفيذ ورشة فنية للفنون الشعبية أدارتها مريم السيد، وتحت إشراف مسئولة النشاط، تناولت الورشة كيفية رسم البيئة المحيطة بالمحافظة كونها عروس البحر الأحمر، إضافة إلى ذلك عقدت محاضرة بعنوان "القيم الإيجابية في شارعنا المصري" حاضرها دكتور سيد إبراهيم، الذي تحدث عن أهمية التمسك بمنظومة القيم الإيجابية في الحياة بوجه عام، وأن الجهاز المناعي في المجتمع الحامي له يتمثل في هذه القيم السائدة في هذه المجتمعات وأنها الأساس الذي تنطلق منه وتستند إليه وتستمد منه القدرة على مواصلة الحياة، وأن تلك القيم متمثلة في مفهوم المواطنة عن كافة أطياف الشعب المصري وهي صفه جميع المصرين يقتنوها.



وعقد بيت ثقافة جنيفة بالقطاع الريفي محاضرة بعنوان "الإعاقه البصرية" تحت إشراف مسئول النشاط، وببيت ثقافة العمدة أقيمت مناقشة لكتاب "خلاصة التوحيدي" للكاتب جمال الغيطانى، كما أعد بيت ثقافة الزيتيات مسابقة فى المعلومات العامة، تحت إشراف مسئولة النشاط.