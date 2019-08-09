إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الزراعى، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد دائرة المركز.



وأسفر الحادث عن إصابة "بديعة عبدالصبور محمود "40 سنة مقيمة ميت غمر مصابة بجرح قطعي بالوجة وسحجات متفرقة بالجسم،و" إيمان محمد محمود" 37 سنة مقيمة قرية الحدين كوم حمادة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة،" أسامة محمد فاروق 4 سنوات مقيم ميت غمر مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،" أحمد عبد الصبور محمود" 16 سنة مقيم ميت غمر مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،" زياد أحمد أبو الفتح فراج" 15 سنة مقيم قرية الحدين كوم حمادة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم،" مسعد السعيد ابراهيم بدير "47 سنة مقيم ميت غمر مصاب بكدمات بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج "علياء محمد السيد عيسى 30 سنة مقيمة كوم حمادة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين لمستشفي ايتاي العام لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.