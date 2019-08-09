ختام مبهر للأسبوع الثقافى والفنى بأبو الصفا بالمنيا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجها الثقافي بقرية "أبو الصفا" بمركز أبو قرقاص المنيا، الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 8 أغسطس الجارى، بمدرسة أبو الصفا الابتدائية المشتركة، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا.



وتضمن اليوم عرض فيلم كارتون سعودي بعنوان "حلم الزيتون"، كما عقدت حلقة بحثية بعنوان "ترويج الشائعات وخطورتها على الطفل والمجتمع" وتناولت 3 محاور، الأول تأثير الشائعات على الطفل والمجتمع، والثانى التكوين الثقافى فى المجتمع والمستقبل والشائعات، والثالث دور وسائل الإعلام فى التصدى للشائعات والحد من آثارها على الطفل والمجتمع مع د. نجاح التلاوى ود. أحمد سيد ود. سهام فوزى، وأدار الحلقة الشاعر الكبير أسامة أبو النجا.



وأعقب ذلك الفقرات الفنية وتضمنت مسرحية من تأليف ناجح ماضى مدير المدرسة، إلى جانب فقرة فنية لطالبات المدرسة وهى نتاج ورشة اكتشاف المواهب للمخرج المبدع أسامه طه، وفى الختام تغنى كورال أطفال المنيا بمجموعة من الأغاني منها "على صوتك بالغنا، ةاخترناك" وبعض من الأغانى الوطنية.