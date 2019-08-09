سيولة مرورية في القاهرة والجيزة مع انتشار أمني

شهدت المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات بكل الطرق والمحاور، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية لمتابعة حركة المرور، تجنبًا لوقوع أى حوادث.



ففى القاهرة، ظهر انسياب فى حركة السيارات بكورنيش النيل فى الاتجاهين، وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظامًا بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع قصر العينى وكوبرى قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل لتسهيل حركة سير السيارات.



وفى الجيزة، شهد شارع الهرم سيولة مرورية للمتجه من ميدان الجيزة والمنطقة الأثرية، أو القادم من منطقة الهرم إلى ميدان الدقي أو قصر النيل، وأيضا شهد شارع فيصل سيولة مرورية في الاتجاهين، وشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد المتجه إلى منطقة المهندسين أو الدقي والعكس.



كما شهد الطريق الدائرى وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحى، انسيابا فى حركة سير السيارات.



ونشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة رجالها بالشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق، لمنع ظهور تكدسات مرورية وضبط المخالفين.