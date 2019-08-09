ردًا على الاحتلال.. الفلسطينيون يصلون العيد في الأقصى.. وإغلاق مساجد القدس

أصدرت الهيئات الإسلامية فى مدين القدس، فجر اليوم، قرارا بإغلاق كافة مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى، لتكون صلاة العيد في الأقصى.



جاء هذا القرار ردًا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد، وقرار إعلان شرطة الاحتلال إنها ستجري تقييما للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد للاقتحامات والتدنيس من جانب المستوطنين.



من جانبها، دعت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشئون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة اليوم الجمعة.

