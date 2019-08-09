ندوة فنية لفيلم "السيرك" بقصر السينما

نظم قصر ثقافة السينما ندوة فنية للفيلم التسجيلي "السيرك" أدارها كل من الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج الفيلم عصام حلمي، بحضور مدير التصوير كمال عبدالعزيز، الفيلم إنتاج قطاع النيل للقنوات المتخصصة عام 1999، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفن ودعمها للثقافة في المجتمع، واستمرارها في عروض أفلام نادي السينما التسجيلية،



وقال حلمي إن فكرة الفيلم جاءته في مشروع تخرج بمعهد السينما وبدأ تصويره عام 1997 عندما تم تعيينه بقطاع النيل للقنوات المتخصصة، وقام بتصوير بعض المشاهد في الشارع وتنفيذ ديكورات تشابه السيرك، حيث لعب مدير التصوير دورا مهما في إبراز العمل بهذا الشكل الجيد، كما أوضح أنه بالرغم من تصوير الفيلم من أكثر من 20 عاما إلا أنني سعيد بالتجربة بكل ما فيها من معوقات ومشاكل، وتضمن الفيلم بعض المهن التراثية وألعاب السيرك، ويعتبر الفيلم تجسيد للظواهر الاجتماعية، حيث تعتبر حياتنا أشبه ما بالسيرك.



وردا على سؤال عبدالمنعم، هل يمكن إعادة هذه التجربة مرة ثانية في هذا الزمن؟ أجاب "حلمي" أنه بالتأكيد إيقاع الحياة اختلف وحدوث تغير للمونتاج والتصوير وهندسة الصوت والموسيقى، ولكن تبقى الفكرة هي أساس كل شئ وهي التي تحرك العمل، حيث يعتبر الفيلم التسجيلي واقعا لأحداث وقعت بالفعل.



يذكر أن الفيلم التسجيلي هو مناقشة لظاهرة تحدث فى المجتمع، ومن أهم سماته الجدية والدراسة، ولا تزيد مدة الفيلم علي 45 دقيقة لا أكثر.