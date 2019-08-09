المرور: عمليات الطرق الصحراوية لم تتلق آى بلاغات أعطال

شهدت الطرق الصحراوية سيولة تامة على أغلب الأنحاء، مع بدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.



ويشهد الطريق الدائري منذ ساعات الصباح الأولى سيولة مرورية تامة على جميع الأنحاء، وتستقر حركة السير أعلى طريق الأوتوستراد مرورا بمناطق أثر النبي وأعلى كورنيش النيل حتى المنيب، لا سيما السيولة المرورية على محور المريوطية وأعلى الرماية والمتحف المصري الكبير حتى مناطق مدينة 6 أكتوبر، كذلك مناطق صفط اللبن والتقاطع مع محور 26 يوليو وأعلى الوراق وطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حتى مناطق المرج والسلام وزهراء مدينة نصر ونهاية بالتجمع الخامس.



ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.



بينما استقرار الحالة المرورية على محاور وكباري الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تستقر الحالة المرورية على كوبري الساحل وكوبري إمبابة بالاتجاهين، كذلك محور 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر، لا سيما السيولة المرورية على كوبري قصر النيل والجلاء وعباس والجامعة.