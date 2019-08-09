ضبط 1856 مخالفة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة

يواصل رجال المرور، حملاتهم الأمنية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 1856 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق، كثافة فى الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.