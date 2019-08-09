تراجع الشحن الجوى عالميًا فى يونيو

ظهرت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انخفاضًا ملحوظًا في الشحن الجوي بنسبة 4.8% في يونيو الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



وقال الاتحاد في بيان صادر عنه: إنه على الصعيد العالمي، ما زال النمو التجاري يُعاني من بعض التراجع، في حين أسهمت زيادات التعرفة الناجمة عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تفاقم الغموض الذي يلف الأعمال التجارية.



وأكد ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن قطاع التجارة العالمي لا يزال يُعاني جرّاء تعمّق التوترات التجارية، لا سيّما تلك التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى لاستمرار حالة الانكماش التي تشهدها الأسواق العالمية للشحن الجوي، مشيرًا إلى أنه لن يخرج أحد منتصرًا من أي حرب تجارية، وأن الحدود المفتوحة أمام التجارة تسهم في نشر الازدهار المستدام، وهذا ما ينبغي على قادتنا السياسيين التركيز عليه.



وعانت شركات الطيران في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط من انخفاض حاد في معدلات النمو السنوية لإجمالي الشحن الجوي خلال يونيو.