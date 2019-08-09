زيادة الدخل لسكان الريف بالصين 40 مرة على مدار الأعوام الـ70 الماضية

ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الصين شهدت نموا سريعا في الدخل والاستهلاك في المناطق الريفية على مدار الأعوام الـ70 الماضية.



وقالت المصلحة في تقرير لها، إن نصيب الفرد من الدخل المتاح في المناطق الريفية عام 2018 قد زاد 40 مرة عما كان عليه عام 1949 ليصل إلى 14617 يوان (حوالي 2088 دولارا أمريكيا) من حيث القيمة الحقيقية بعد خصم عوامل السعر، بمتوسط زيادة 5.5 في المائة سنويا.



وضاقت الفجوة في الدخول بين الحضر والريف في البلاد بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل نصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان الحضر إلى سكان الريف 2.69 في عام 2018، بانخفاض مقداره 0.64 عما كان عليه عام 1956.



واستمر ارتفاع مستوى الاستهلاك الريفي في الأعوام الـ70 الماضية، من حيث الحجم وتحسن الجودة.



ونما نصيب الفرد من الاستهلاك في الريف بمتوسط سنوي نسبته 5.2 في المائة ليصل إلى 12124 يوان بالقيمة الحقيقية في عام 2018 بعد خصم عوامل السعر، بزيادة 32.7 مرة عن عام 1949، في الوقت الذي انخفض فيه معامل انجل لسكان الريف بـ38.5 نقطة مئوية عن عام 1954 ليبلغ 30.1 في المائة.



وبحسب تقرير المصلحة، وصل نصيب الفرد من مساحة المعيشة في الريف إلى 47.3 متر مربع، وهو ما يشكل اختلافا حادا عن 8.1 متر مربع المتاحة للفرد في عام 1978.



كما ازداد استهلاك الأسر في الريف، حيث بلغ متوسط ملكية السيارات وأجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة لكل 100 أسرة 22.3 و26.9 و257 على الترتيب في عام 2018.