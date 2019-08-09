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منوعات

قريبًا.. قميص يتحكم بالموسيقى والأنوار ويتخلص من البكتيريا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ربما يكون بإمكان قميصك قريبًا تشغيل الموسيقى والتحكم في الأنوار، كما قد يمكنه التخلص بشكل ذاتي من البكتيريا والعرق.

فقد طور باحثون من جامعة "بوردو" بولاية إنديانا الأمريكية، ابتكارًا في مجال الأقمشة والنسيج، يسمح لمرتديه بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الملابس.

ووفقًا للباحثين، فإن خامة النسيج المضادة للماء والبكتيريا تستخدم تكنولوجيا "مولدات الكهرباء متناهية الصغر"، التي تعتمد على دمج جزيئات صغيرة جدًا تحول الملابس إلى جهاز تحكم عن بعد للأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن التصدي للطفيليات الضارة.

وقال رمسيس مارتينيز، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الصناعية بالجامعة، في بيان صحفي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنها المرة الأولى التي تطور بها تقنية قادرة على تحويل أي قطعة قماش إلى نسيج إلكتروني يعمل بالطاقة الذاتية، يحتوي على مجسات أو مشغلات موسيقى أو إضاءة بسيطة.

واعتبر "مارتينيز"، أن التكنولوجيا "بسيطة دون الحاجة إلى عمليات تصنيع باهظة الثمن وخطوات معقدة"، حسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "أدفانسد فنكشنال ماتريالز" العلمية.

وتقول "فوكس نيوز: "إن مطوري التكنولوجيا الجديدة، يبحثون عن شركاء لاختبارها وإمكانية تسويقها".

ويوضح مارتينيز: "رغم أن الموضة تطورت بشكل كبير خلال القرون الماضية، حيث باتت تستخدم مواد حديثة عالية الجودة، فإن الأمثلة على الملابس التي تتفاعل مع المستخدم قليلة جدًا، وجود جهاز مع الملابس التي نرتديها باستمرار يبدو الطريقة الأكثر ملاءمة للاتصال السلس مع الآلات وإنترنت الأشياء".

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