2.8 % ارتفاعًا فى مؤشر أسعار المستهلكين بالصين فى يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو، مرتفعًا من 2.7% في يونيو، حسبما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء، اليوم الجمعة.



ونمت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بزيادة 8.3 % بالمقارنة مع يونيو، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.3% أي أقل بمقدار 0.1% عن شهر يونيو.



وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية نموًا سنويًا بنسبة 2.7% و2.9% على التوالي.



وفي الأشهر السبعة الأولى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% عن المتوسط في العام السابق، وفقًا للمصلحة.