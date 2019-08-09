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رياضة

رفائيل نادال يبلغ دور الثمانية فى مونتريال

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:34 ص
رفائيل نادال
رفائيل نادال
وكالات
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حافظ رفائيل نادال حامل اللقب على الزخم في كندا، وتغلب بسهولة على الأرجنتيني جيدو بيا بنتيجة "6-3" و"6-4" ليبلغ دور الثمانية لبطولة كأس روجرز للتنس الليلة الماضية.

وقاوم "نادال" الذي نال لقبه الرابع في البطولة في العام الماضي، الرياح وكسر إرسال بيا أربع مرات في طريقه للانتصار.

وفي أول بطولة منذ الخسارة أمام روجر فيدرر في قبل نهائي ويمبلدون الشهر الماضي استمتع اللاعب الإسباني البالغ عمره 33 عامًا بمواجهة أسهل من تغلبه على البريطاني دانييل إيفانز في مباراته الأولى يوم الأربعاء عندما تجاوز تأخره في شوط فاصل.

ويلعب "نادال" ضد الإيطالي فابيو فونيني المصنف السابع الذي تغلب على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة "6-2" و"7-5".

وقال نادال عن فونيني، بعد تفوقه على رقم فيدرر بتحقيق فوزه 379 في بطولات الأساتذة: "يلعب بشكل رائع وشاهدت جزءًا من مباراته أمس، قدم أداء رائعًا، يستمتع بموسم رائع وهو أحد أفضل المواسم في مسيرته إن لم يكن الأفضل".

وتابع: "نحن في دور الثمانية في بطولة أساتذة، كل المنافسين أقوياء، بالنسبة لي هناك فرصة للعب ضد واحد من أفضل اللاعبين وسأحاول تقديم أداء جيد، دعونا نرى هل يمكنني فعل ذلك أم لا".

وفي وقت سابق تغلب النمساوي دومينيك تيم المصنف الثاني في البطولة على الكرواتي مارين شيليتش بنتيجة "7-6" و"6-4" ليبلغ دور الثمانية.

وعانى تيم، الذي لم يسبق له الفوز في مباراة في خمس محاولات في كندا قبل هذا الأسبوع، أمام شيليتش المصنف 14 في البطولة لكنه أنقذ جميع التسع فرص لكسر إرساله واعتمد على الضربات الأرضية الناجحة.

وقال اللاعب النمساوي، الذي وصل إلى مونتريال بعد حصده اللقب على الملاعب الرملية في كيتسبول حيث كان المصنف الأول في البطولة، إن نجاحه في بلاده ساعده على التحول السهل إلى الملاعب الصلبة.

وأضاف "تيم" في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية لم ألعب بشكل أسوأ من هذا العام لكني كنت افتقر للثقة وأتي بحزن إلى كندا لأني لم أكن ألعب بشكل جيد في بطولة بلادي.

وتابع: "لكن هذا العام الأمور مختلفة تمامًا، فزت باللقب في وطني وحققت أحد أكبر أحلامي، بالتأكيد أشعر بالثقة وأنا هنا الآن، هذامختلف، هذا أيضًا جعل التحول غاية في السهولة".

ويلعب تيم ضد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثامن الذي انتصر على التشيلي كريستيان جارين بنتيجة "6-3" و"6-3".

وفي مباريات أخرى انتفض الروسي كارين ختشانوف ليبلغ دور الثمانية بفوزه على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم الذي احتفل بعيد ميلاده 19 بنتيجة 6-7 و7-5 و6-3.

وسيلعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث ضد ختشانوف بعد تغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بنتيجة "7-5" و"5-7" و"7-6".

وتأهل الإسباني روبرتو باوتيستا بانتصاره على الفرنسي ريشار جاسكيه بنتيجة "7-5" و"7-5: فيما سحق الفرنسي جايل مونفيس منافسه هوبرت هوركاتش بنتيجة "6-4" و"6-صفر".

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