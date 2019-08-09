"النواب الأمريكى" يندد بوضع "غير إنسانى" على الحدود مع المكسيك

نددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بوضع آلاف المهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، ووصفته بأنه "معيب وغير إنساني" خلال زيارة قامت بها إلى جواتيمالا.



وقالت "بيلوسي"، خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة جواتيمالا: "لتكن الأمور واضحة، ما يجري على الحدود (الجنوبية للولايات المتحدة) معيب".



وتهدف جولة بيلوسي التي تتوجه بعد جواتيمالا إلى السلفادور ثم هوندوراس، إلى التثبت مما إذا كانت جواتيمالا قادرة على استقبال مهاجرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه في نهاية يوليو مع الولايات المتحدة.



وهذا الاتفاق حول حق اللجوء يجعل من جواتيمالا "بلدا ثالثا آمنا" يتحتم على طالبي اللجوء أن يقوموا فيه بالخطوات الأولى لطلب اللجوء.



وأثار توقيع الاتفاق احتجاجات في جواتيمالا حيث رأى معارضون ومنظمات غير حكومية أن هذا البلد الذي يعيش 60% من سكانه دون عتبة الفقر لن يكون قادرًا على استقبال اللاجئين الساعين للوصول إلى الولايات المتحدة بشكل لائق كما ينص عليه.