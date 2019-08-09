تباطؤ اقتصاد اليابان وسط التوترات التجارية بين أمريكا والصين

ذكرت اليابان، اليوم الجمعة، أن اقتصادها تباطأ في الربع الممتد من أبريل حتى يونيو، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وذكر مكتب مجلس الوزراء، في بيان، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي نسبته 1.8%، في ثالث صعود فصلي على التوالي للنمو، لكنه تباطأ عن نمو بنسبة 2.8% تحقق في الأشهر الثلاثة الأولى.



وجاءت هذا القراءة أعلى من نسبة نمو بلغت 0.4% توقعها محللون استطلعت صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي" آراءهم.



وقال محللون: "إن عطلة البلاد التي استمرت عشرة أيام خلال عملية الخلافة الامبراطورية في مايو ساعدت في زيادة الاستهلاك.



وذكر مكتب مجلس الوزراء، في بيان، أن استهلاك القطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.6% على أساس فصلي مقارنة بزيادة نسبتها 0.1% خلال الفترة من يناير حتى مارس، وارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 1.5%، في أعقاب زيادة بنسبة 0.4% في الربع المالي السابق.



وأفاد المكتب أيضًا بأن الصادرات انخفضت بنسبة 0.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بانكماش بنسبة 2% في الربع الأول من هذا العام، وزادت الواردات بنسبة 1.6 % في الربع الثاني بعد أن انخفضت بنسبة 4.3% في الفترة السابقة.