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الأبراج اليوم

أكثر الأبراج وقوعًا فى الحب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:08 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تؤثر الأبراج على حياتنا اليومية بشكل عام ولكل برج صفاته التي يتمتع بها ولكن من الناحية العاطفية لكل برج طريقة تعامله مع الشريك، ولكن هناك بعض الأبراج التي تتميز بشغفها الكبير بالحب تعرفنا عليها اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد".

- برج الحمل:
يعتبر مواليد برج الحمل من أكثر الأشخاص شغفا بالحب وهم صريحيين بمشاعرهم للطرف الآخر ويصارحهم بها، ولكنهم لا يستطيعوا التأقلم مع العلاقات الروتينية، وفي العادة يميلوا الى الارتباط بشريك عفوي شغوف بالعلاقة العاطفية.

- برج العقرب:
يعتبر مواليد برج العقرب من الأشخاص الصعبة والغامضة في مجالات متعددة بالحياة إلا أنهم شغوفين بالحب، ويعملوا على جعل علاقتهم بالشريك مميزة غير اعتيادية ويريدوا القيام بأنشطة وتجارب جديدة معه، ويميلوا الى الأماكن الغير اعتيادية في العلاقة مع الشريك.

- برج القوس:
بالإضافة إلى شغف مواليد برج القوس بالحب فشريك حياتهم في الحب لا يشعروا بالملل معهم أبدا، وينتظروا اللحظات التي تجمعهما بشوق لأنها لا تنسى.

- برج الجدي:
يصب مواليد برج الجدي في قائمة الأشخاص الأكثر شغفا بالحب، رغم برودة شخصيتهم ولكن عند وقوعهم بالحب يعملوا بكل الطرق لإرضاء شريك حياتهم وتحقيق طلباته.

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