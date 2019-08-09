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مصر

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، وهناك انكسار للموجه الحارة اليوم، ليسود حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
شبين الكوم 25 35
طنطا 24 35
دمنهور 25 34
الإسكندرية 26 33
بلطيم 25 32
مطروح 23 32
السلوم 23 33
سيوة 23 38
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 36
الاسماعيلية 24 37
السويس 24 37
العريش 24 32
رفح 23 32
رأس سدر 26 38
نخل 19 36
نويبع 29 36
طابا 28 35
كاترين 17 31
الطور 27 37
شرم الشيخ 27 38
الغردقة 27 38
مرسى علم 28 35
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 37
أسيوط 25 41
سوهاج 26 40
قنا 27 40
الأقصر 25 40
أسوان 28 40
أبوسمبل 29 40
الوادى الجديد 22 42
شلاتين 26 36
ابو رماد 28 35
حلايب 29 33
رأس حدربة 29 33

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