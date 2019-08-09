مطار هونج كونج فى حالة تأهب قبيل موجة احتجاجات جديدة

قالت هيئة مطار هونج كونج، اليوم الجمعة، إنه لن يُسمح بدخول صالة الركاب إلا للمسافرين الذين يحملون وثائق سفر، وذلك مع استعداد نشطاء مناهضين للحكومة لاحتجاجات على مدى ثلاثة أيام بهدف زيادة الوعي بين السياح القادمين إلى المدينة.



يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء قائد متقاعد بالشرطة كان قد أشرف على التعامل مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2014 من أجل المساعدة في التعامل مع الاحتجاجات التي أدخلت المركز المالي هونج كونج في أزمة.



وقالت الحكومة، في بيان، إنه تم تعيين النائب السابق لمفوض الشرطة ألان لاو يب شينج للمساعدة في التعامل مع الأحداث الكبرى المتعلقة بالنظام العام وإدارة العمليات.



وتعاني هونج كونج، التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود بعد شهرين من الاحتجاجات التي تشهد أعمال عنف بشكل متزايد وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه السلطة في عام 2012.



ودفع تصاعد العنف بعض الدول، منها الولايات المتحدة واستراليا، إلى إصدار تحذيرات تتعلق بالسفر.



ويخطط النشطاء للتدفق على المطار بعد ظهر اليوم الجمعة، وتنظيم مزيد من الاحتجاجات في مطلع الأسبوع.



وقالت هيئة مطار هونج كونج، في بيان، إنه لن يسمح بدخول ممرات التسجيل في صالة الركاب رقم واحد إلا للمغادرين الذين يحملون تذاكر طيران وأوراق سفر سليمة أو موظفي المطار.



وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج رفضًا لمشروع قانون يقضي بإرسال أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية.