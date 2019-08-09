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الأبراج اليوم

تعرف على الأبراج الأكثر إنفاقا للمال

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:54 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يتصف بعض الأبراج بسعيهم الملحوظ إلى جمع المال وتوفيره ولكن البعض يميل إلى إنفاقه بشكل ملحوظ، تتحدث اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" للدستور عن الأبراج الأكثر إنفاقا وتبذير للمال.. اكتشف معنا إن كنت تنتمي إليها.

- برج القوس:
يعشق مواليد برج القوس السهر، والسفر وممارسة مختلف الأنشطة الممتعة والمميزة مع أصدقائهم، مما يدفعهم إلى إنفاق المال بشكل ملحوظ ويواجهوا المشاكل المادية.

- برج الحوت:
يميل مواليد برج الحوت إلى إنفاق أموالهم على أعمال الخير ولا يترددوا في تقديم المساعدة للمحتاجين حتى لو لم يملكوا المال الكافي، إلا أن إنفاقهم المفرط للمال يعزز مشاكلهم المادية بشكل ملحوظ وقد يدفعهم إلى الإفلاس.

- برج الدلو:
يعجز مواليد برج الدلو عن مقاومة رغبتهم الكبيرة بالتسوق وشراء الأغراض التي تلفت انتباههم، مما يدفعهم إلى تبذير أموالهم وإنفاقها بشكل عشوائي.

- برج الأسد:
يتميز مواليد برج الأسد بكرمهم الملحوظ وميلهم الدائم إلى إهداء القريبين منهم الهدايا المميزة والقيمة، ويفضلوا حياة الترف والإنفاق بشكل مفرط.

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