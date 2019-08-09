ساوثامبتون الإنجليزى يعلن ضم دانسو على سبيل الإعارة

قالت وسائل إعلام بريطانية إن ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعلن ضم كيفن دانسو مدافع أوجسبورج لمدة موسم على سبيل الإعارة، اليوم الجمعة، بعد التقدم بعرض متأخر في اليوم الأخير لسوق الانتقالات في إنجلترا.



وأشارت صحيفة ساوثرن ديلي إيكو إلى أن ساوثامبتون تقدم بأوراق الصفقة إلى رابطة الدوري الممتاز أمس الخميس، وطالب بتمديد الموعد النهائي لمدة ساعتين لإنهاء إجراءات ضم اللاعب النمساوي.



وأضاف التقرير، أن أوجسبورج قام بتأجيل الصفقة في انتظار الحصول على موافقة الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل إعلانه رحيل المدافع البالغ عمره 20 عامًا، ويثق ساوثامبتون أن جميع الأوراق المتعلقة تم تقديمها في الوقت المحدد.



ويملك ساوثامبتون حق شراء دانسو بعد انتهاء الإعارة وتدرب دانسو في أكاديمية ميلتون كينز دونز قبل الانضمام إلى أوجسبورج في 2014، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعمر 18 عامًا.