مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة ستظل شريكا داعما للشعب السودانى

أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في لقاء مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في العاصمة السودانية الخرطوم أن الولايات المتحدة ستظل شريكا داعما للشعب السوداني في سعيه نحو حكومة بقيادة مدنية تعمل على تعزيز السلام والأمن والازدهار.



وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن هيل والبرهان ناقشا الحاجة إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة انتقالية بقيادة مدنية تمشيا مع الوثائق السياسية والدستورية المتفق عليها مؤخرا، والتي تدعمها الولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن هيل أكد أن "الحكومة الانتقالية لديها تفويض مهم لإنهاء النزاعات الداخلية ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية والتحقيق بشكل موثوق في أعمال العنف الأخيرة وإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".