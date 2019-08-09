كوريا الشمالية تصمم راجمة صواريخ ضخمة

صمم المهندسون الكوريون الشماليون راجمة صواريخ جديدة ضخمة جرى أول اختبار ناري لها، حسب السلطات الكورية الشمالية، نهاية يوليو الماضي.



وحضر زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون إطلاق الراجمة لصاروخين. ويبدو أن الاختبار لم يخيب آماله.



وتكرر الاختبار في 2 أغسطس الجاري بحضور رئيس الدولة أيضا، حيث أطلقت المنظومة الصاروخية بنجاح صاروخين آخرين.



ويرى الخبراء أن الصواريخ أطلقت إلى مدى 250 كيلومترا، ما يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة لمنظومة كهذه.



وتفقد كيم جون أون ذات مرة المنظومة الصاروخية، الأمر الذي مكن الخبراء الأجانب من الاطلاع على بعض مواصفاتها.



وقال الخبراء إن تصميمها يستخدم بعض عناصر الدبابات التي تنتج في كوريا الشمالية على دفعات (الإنتاج الصناعي). ويتوزع طاقم راجمة الصواريخ في مقدمتها داخل كبسولة مدرعة وخلفهم قسم المحرك ونقل الحركة.



ويفترض الخبراء العسكريون أن يتم الكشف عن المنظومة الجديدة في أحد العروض العسكرية التي ستقام في بيونغ يانغ.