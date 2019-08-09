من تاريخ ميلادك.. تعرف على برجك الهندى وصفاته

علم الأبراج الفلكية متعدد ومتشعب، فهناك الأبراج العربية والصينية والهندية، في هذا الموضوع تتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" للدستور عن الأبراج الهندية المميزة، وتطلعنا على مميزات كل واحد منها، وكيفية معرفتك لبرجك الهندى، ونكتشف معها معلومات جديدة عن هذه الأبراج.



- الأبراج الهندية:

- برج "ثعلب الماء" لكل المواليد ما بين 20 يناير و18 فبراير.

- برج "الذئب" لكل المواليد ما بين 19 فبراير و20 مارس.

- برج "الصقر" لكل المواليد ما بين 21 مارس و19 أبريل.

- برج "القندس" لكل المواليد ما بين 20 أبريل و20 مايو.

- برج "الغزال" 21 مايو و20 يونيو.

- برج "نقار الخشب" 21 يونيو و21 يوليو.

- برج "السلمون" 22 يوليو و22 أغسطس.

- برج "الدب" 22 أغسطس و21 سبتمبر.

- برج "الغراب" 22 سبتمبر و22 أكتوبر.

- برج "الأفعى" 23 أكتوبر و22 نوفمبر.

- برج "البومة" 23 نوفمبر و21 ديسمبر.

- برج "الإوزة" 22 ديسمبر و19 يناير.



- صفات مواليد كل برج من الأبراج الهندية:

برج "الثعلب": يتميزوا بالذكاء الحاد والخيال الواسع ولكنهم متسرعون.

برج "الذئب": مهوسون بالحب والعلاقات العاطفية، ويحبون الاستقلالية ويبحثون عن الحرية.

برج "الصقر": لا يعترفوا بأخطائهم، ويملكون شخصية قيادية ويقدرون قيمة الوقت.

برج "القندس": يفرضوا آراءهم على الآخرين، ويحبون إنجاز أعمالهم على أكمل وجه.

برج "الغزال": يتصفوا بالنرجسية، ويتمتعون بالحكمة.

برج "نقار الخشب": عيبهم الوحيد الغيرة، ويميزهم حسهم العاطفي والرومانسي.

برج "السلمون": يميزهم الذكاء الحاد والكرم ويعيبهم عدم قدرتهم على تحمل الآخرين.

برج "الدب": لا يخشوا قول الحقيقة، ويعيبهم شكهم الدائم بالأشخاص حولهم.

برج "الغراب": يملكوا طباع حادة، ويتميزون بسحرهم الأخاذ.

برج "الأفعى": يكتموا الأسرار، ولكن تقلبات مزاجهم الحادة تبعد الناس عنهم.

برج "البومة": يتمتعوا بشخصية مرنة وودودة، ولكنهم يتصفون باللامبالاة والتهور في كثير من الأحيان.

برج "الإوزة": يقودوا طموحهم، ويعيبهم حب التملك والانانية.