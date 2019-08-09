14.6% انخفاضا فى أرباح شركة تشاينا موبايل بالنصف الأول من 2019

أعلنت شركة تشاينا موبايل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في الصين، عن انخفاض أرباحها في النصف الأول من العام الجاري.



وانخفض الربح العائد لحملة الأسهم بنسبة 14.6 في المئة على أساس سنوي إلى 56.1 مليار يوان (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لبيان الشركة.



وقالت الشركة إن إيرادات التشغيل في النصف الأول بلغت 389.4 مليار يوان، بانخفاض 0.6 في المئة على أساس سنوي.



وتراجعت إيرادات خدمات الاتصالات بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي إلى 351.4 مليار يوان.



وزاد عدد عملاء الهاتف المحمول بـ 9.98 مليون ليصل إلى 935 مليونا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بينما ارتفع عدد المشتركين في خدمة الجيل الرابع إلى 734 مليونا، بزيادة 21.13 مليون.