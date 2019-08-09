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لايف ستايل

كيف تستعيد الأم رشاقتها بعد الولادة؟

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:16 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت الصحيفة البريطانية "الديلي ميل" تقرير هام عن كيفية استعادة الأم رشاقتها وفقدان وزنها الزائد بسرعة وسهولة بعد الولادة، ولكن دون أن تجهل بعض الحقائق المرتبطة بجسمها خلال هذه المرحلة، والتي يمكن أن تفشل عملية خسارتها للوزن.

1- الرجيم القاسي لا يساعد على خسارة الوزن الزائد:
نصحت الصحيفة تفادي اتباع أنواع الرجيم القاسية التي لن تساعد على خسارة الوزن بطريقة صحية أو الحفاظ على ثباته، ونصحت بالاتجاه نحو الرجيم المتوازن الذي يركز على تنظيم الوجبات الخفيفة والصحية بطريقة متوازنة، حتى تتم خسارة الوزن بشكل تدريجي وسليم.

2- الرياضة خلال الحمل ضرورية لفقدان الوزن بعد الولادة:
أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ممارسة بعض التمارين الرياضية الآمنة خلال الحمل إضافة إلى المشي، من الخطوات التي يمكن أن تساعد على خسارة الوزن الزائد بسهولة وسرعة أكبر بعد الولادة.

3- الرضاعة الطبيعية ليست كافية وحدها لخسارة الوزن الزائد:
قالت الصحيفة في تقريرها إنه يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة بسهولة أكبر، ولكن بشرط اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الالتزام بممارسة التمارين الرياضية أو الاكتفاء بالمشي 3 مرات أسبوعيًا على الأقل لمدة ساعة.

4- انتفاخ البطن لفترة بعد الولادة:
أشارت الصحيفة إلى أن أغلب الأمهات تتوقع التخلص من انتفاخ البطن بسرعة ملحوظة بعد الولادة، إلا أن هذا الانتفاخ قد يستمر لفترة معينة ولا يمكن التخلص منه بسهولة إلا بعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية المناسبة.

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