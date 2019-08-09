كوريا الشمالية تعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى فى أواخر أغسطس

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية ستعقد جلسة مجلس الشعب الأعلى(البرلمان) في يوم 29 من الشهر الجاري في بيونج يانج.



وذكرت الوكالة أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أعلنت عن القرار الـ20 للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، وبموجب القرار، ستعقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب الأعلى الـ14 في يوم 29 أغسطس عام 2019 في بيونج يانج.



وأشارت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية إلى نفس المعلومات، قائلة إن المندوبين لمجلس الشعب الأعلى يجب عليهم التسجيل في يومي 27 و28.



وتعقد كوريا الشمالي جلسة دورية لمجلس الشعب الأعلى مرة أو مرتين سنويا، ولكن من غير المعتاد أن تعقد جلستين للدورة الواحدة خلال سنة واحدة.



وتعقد بيونج يانج جلسة دورية مرة واحدة سنويا في مارس أو أبريل، ووضع المبادئ الأساسية والمراجعة والمصادقة على السياسات الداخلية والخارجية، والميزانية الوطنية وغيرها.



وسبق أن الشمال عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الـ14 في يومي 11 و12 من أبريل الماضي.



وفي الجلسة الأولى، تم إعادة انتخاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رئيسا للجنة شؤون الدولة، أعلى منصب في كوريا الشمالية، كما نال كيم لقبا جديدا هو الممثل الأعلى لجميع الشعب الكوري من خلال تعديل الدستور.



وفي هذا السياق، تلفت الأنظار إلى ما سيتم التطرق إليه في الجلسة الثانية المزمعة.



ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية ستكشف عن الإجراءات لاستكمال الخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية الوطنية التي ستنتهي في العام المقبل، أو مشاريع القوانين الاقتصادية، وتدلي بموقفها المعني بالسياسات الخارجية وسط جمود المباحثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.