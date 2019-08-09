رئيس كوريا الجنوبية يجرى تعديلا وزاريًا

أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، تعديلا وزاريا أشتمل على 8 وزراء منهم وزير العدل وعين نائب برلماني عن الحزب الحاكم رئيسا للبعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية.



وعين الرئيس مون "جو كوك " المستشار الرئاسي السابق للشؤون المدنية وزيرا جديدا للعدل في أول تعديل وزاري خلال 5 أشهر، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة " تشونج واديه".



وتم تعيين النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم " لي سو-هيوك" سفيرا جديدا للدولة لدى الولايات المتحدة الامريكية ليحل محل " جو يونج-جيه ".



وتم اختيار لي جونج-أوك أستاذة العلوم الإجتماعية وناشطة حقوق المرأة، وزيرة جديدة للمساواة بين الجنسين.



وتم تعيين تشوي كي-يونغ الأستاذ الجامعي في الهندسة الكهربائية وزيرا جديدا للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.