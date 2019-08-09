الصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار قوى

أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرًا شديدًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع اقتراب الإعصار ليكيما الهائل من إقليم تشجيانج على الساحل الشرقي للبلاد.



وقال المكتب، إن من المتوقع أن يصل ليكيما، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح ال،سبت ثم يتجه شمالًا بعد ذلك، محذرًا من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانجتسي التي تشمل شنجهاي.



وألغت تايوان بالفعل رحلات جوية، وأمرت بإغلاق الأسواق والمدارس مع اتجاه الإعصار صوب الشمال، كما علقت بعض القطارات من شنجهاي بيع التذاكر في مطلع الأسبوع.



وقالت صحيفة شنجهاي ديلي الرسمية، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شنجهاي تصحبها رياح قوية وتستمر حتى الأحد، وإن من المنتظر إجلاء نحو 16 ألفًا من السكان.



كما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية أيضًا من مخاطر الفيضانات في القطاعات الشرقية وقطاع المصب في نهر يانجتسي والنهر الأصفر حتى يوم الأربعاء.