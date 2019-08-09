تايلور سويفت بإطلالة قيمتها 95 دولارًا

نشرت الصحيفة البريطانية "الديلي ميل" صورة تظهر بها المغنية الشهيرة "تايلور سويفت" على غلاف مجلة "فوج" لشهر سبتمبر، بإطلالة من دار أزياء "لويس فويتون" الفرنسية، تبلغ قيمتها 95 دولار فقط.



وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فقد تحدثت تايلور عن الأزمات التي واجهتها في الحياة، وخلال شهرتها، من أهمها أزمتها مع "كيم كارداشيان" وزوجها "كاني ويست"، وقالت إنها تلقت تعليقات من معجبيهم بأن تقتل نفسها وتعليقات مسيئة أخرى.



وبدأ الخلاف بينهما عندما وصف "كاني ويست" في أغنيته "famous"، تايلور بالعاهرة، وهذا سبب شهرتها، فاستنكرت تايلور ما حدث، وأعربت عن عدم رضاها عن هذه الأغنية، ونشرت "كيم كارداشيان" تسجيل صوتي على تطبيق سناب شات، يجمع بين زوجها وتايلور، لتثبت موافقة الأخيرة على أغنية كاني ويست.



وتحدثت تايلور في حديثها مع مجلة "فوج" عن التمييز العنصري الذي تعرضت له بعد أن أصبحت أمرأة شابة وليست طفلة، وقالت أن المدراء التنفذيين لموسيقاها أصبحوا غير متحمسين لنجاحها، وأنها عندما كانت صغيرة كانت تسمع عن التحيز الجنسي في عالم الموسيقى، ولم تدرك معنى ذلك إلا عندما كبرت وأصبحت راشدة.



وقالت ان حملات الكراهية المستمرة ضدها، ونعتها بالكثير من الشتائم واتهامها بأنها أفعى سامة، أجبرتها على عدم الإعلان عن المرشح الانتخابي الذي قامت بانتخابه، رغم انتشار الأقاويل بأنّها دعمت هيلاري كلينتون ضد ترامب، لكنها لم تستطع دعمها في العلن.