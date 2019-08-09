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تكنولوجيا

"فيس بوك" يواجه دعوى قضائية بسبب الاتهامات بجمع بيانات المستخدم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قضت محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو، بأنه يمكن لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من ولاية إلينوي المضي قدما في رفع دعوى جماعية ضد شركة "فيس بوك إنك" الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم حول جمع غير مشروع لبيانات المستخدم دون موافقتهم.

ونقلت المجموعة الأمريكية غير الربحية "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، عن وثيقة المحكمة قولها إن محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية في سان فرانسيسكو منحت الضوء الأخضر لمستخدمي إلينوي لمقاضاة "فيس بوك" بسبب انتهاك الخصوصية باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

وقالت القاضية ساندرا إيكوتا في الحكم إن مستخدمي إلينوي يمكنهم رفع دعوى جماعية ضد "فيس بوك"، التي يقوم برنامجها للتعرف على الوجه "بغزو الشؤون الخاصة للفرد ومصالحه الملموسة".

وذكرت وثيقة المحكمة أن "تقنية فيس بوك للتعرف على الوجه انتهكت قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي".

ويفرض القانون غرامة قدرها 1000 دولار أمريكي على كل مخالفة ناجمة عن إهمال و5000 دولار لكل مخالفة متعمدة أو متهورة.

وقد تجبر الدعوى القضائية "فيس بوك" على دفع مليارات الدولارات كأضرار محتملة في حال خسارته المعركة القانونية في نهاية المطاف.

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