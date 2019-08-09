رئيس الوزراء الإيطالى يتهم وزير داخليته باصطناع أزمة حكومية

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، وزير داخليته ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، باصطناع أزمة حكومية، مشيرا إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي جرت مؤخرا لحزبه.



كما اتهم "كونتي"، خلال مؤتمر صحفي، وزير داخليته بـ "الاختباء وراءالخطابة والشعارات الإعلامية"، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان "لماذا قررمقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ".



وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة هو قرار الرئيس الإيطالي سيرجيوماتاريلا، وليس قرار سالفيني.



وفي حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخرلرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.



وكان سالفيني قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة في البرلمان.



ولكن حزب سالفيني لم يطالب بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء كونتي الذي شارك في محادثات الخميس في محاولة لإبقاء الحكومة الإيطالية قائمة.