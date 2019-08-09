الديلى ميل: "بيونسيه" تروج لنظام غذائى خطير

حذر خبراء تغذية خلال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية "الديلي ميل" من النظام الغذائي النباتي الذي تروج له النجمة الأمريكية "بيونسيه" لأنه قد يكون "خطر" ويتغاضى عن المواد المغذية الحيوية والسعرات الحرارية.



جاء تحذير الخبراء لزعم "بيونسيه" أن نظام التغذية الذي يطلق عليه "22 يوما للتغذية"، يتم فيه منع الكربوهيدرات والسكر وكذلك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، ساعدها على إنقاص الوزن بعد الولادة.



وتم الترويج لهذا النظام على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام" من قبل بيونسيه وزوجها النجم "جاي زي"، وفرضت رسوم على المستخدمين تصل إلى 168 دولارًا سنويا للحصول على وصفات نباتية.



وحذر اختصاصي تغذية بريطاني من أن متبعي هذا النظام "سيشعرون بالتعب والإرهاق" إذا اتبعوه، فمن خلال هذا النظام يمنح الشخص ما يقارب 1400 سعرة حرارية على مدار يوم كامل، بينما يحتاج البالغون ما بين 2000 و2500 كيلو كالوريز كحد أدنى.



وقال دانييل أوشوغني، الناطق باسم الجمعية البريطانية للتغذية وطب نمط الحياة (BANT) في تصريح لصحيفة الديلي ميل: "هذا منخفض للغاية بالنسبة لأي شخص، سيشعر المستخدمون بالتعب والإرهاق خاصة عند ممارسة التمارين".