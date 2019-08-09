اليوم.. حفل طارق عبدالحليم فى الساحل الشمالى

يحيى المطرب طارق عبدالحليم، حفل النادي الأهلي بالساحل الشمالي، اليوم الجمعة، وذلك بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام وصدارة الدوري.



ومن المقرر أن يقدم طارق عبدالحليم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه: "ياواد ياواد، أصلى أصلى، يا شرانى، أهدا أهدا، قشطة، البنات، الرحمة حلوة ".



وطرح طارق عبدالحليم مؤخرا كليب "البنات" من فيلم "خلطة عمري"، كلمات عمرو رشيد، وألحان أحمد رشيد، وتوزيع مادو الفظيع، وإخراج أحمد الشيخ.



يذكر أن طارق عبدالحليم قدم مؤخرًا أغنية "الرحمة حلوة"، في سياق أحداث مسلسل "أبوالعروسة"، الذي عرضته قناة "dmc دراما"، وحظى بنسبة مشاهدة عالية.