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عالم

التحالف يعترض طائرة حوثية مسيّرة باتجاه أبها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:43 ص
جريدة الدستور
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة ( صنعاء ) باتجاه أبها.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي بإطلاق الطائرات المسيرة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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