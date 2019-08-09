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فن

اليوم.. أولى حفلات جينفر لوبيز فى مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:35 ص
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
منة سالم
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تستقبل مدينة العالمين بالساحل الشمالي، اليوم الجمعة، حفل النجمة العالمية جينفر لوبيز الأول بمصر.

وتستعد المطربة العالمية جينيفر لوبيز لإحياء حفلها، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، مرورًا بعدة محطات أخرى ستنتهي في مصر.

وعن أسعار تذاكر الحفل، فكان قد تم الإعلان أنها تبدأ من 2000 جنيه، و3000 جنيه بداخل "الدائرة الذهبية"، أما أعلى فئة (في أي بي) فستكون بقيمة 4000 جنيه.

وكانت جينيفر لوبيز أعلنت خطبتها من أليكس رودريجز، لاعب البيسبول السابق بفريق "نيويورك يانكيز"، ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

يذكر أن جينيفر لوبيز بدأت حياتها كراقصة ومغنية، كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.

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