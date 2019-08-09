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فن

بالفيديو.. تامر عاشور يطرح كليب أغنيته "من غير ما أحكيلك"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:04 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
منة سالم
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طرح الفنان تامر عاشور، فيديو كليب أغنية "من غير ما أحكيلك"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

والأغنية ضمن أغاني ألبومه الأخير"أيام" وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" تجاوزت 4 ملايين مشاهدة، حيث حقق الفيديو كليب 50 ألف مشاهدة وذلك عقب طرحه بساعة فقط.

يذكر أن "عاشور"، أحيا مؤخرا واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية حيث احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاذ التذاكر بالكامل في محاولة لإيجاد طريقة للدخول ولكن بلا جدوي نظرا لامتلاء المقاعد بالداخل عن آخرها وهو ما جعلهم يحيطون بسور المكان من الخارج لمتابعة نجمهم المفضل والاستماع إلى أغانيه عبر أجهزة الصوت.

ويأتي الحفل امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام"؛ لذا حرصت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية على أن يكون الحفل ختاما للأنشطة الصيفية لمهرجان الموسيقى والغناء بالمسرح الروماني.

من جانبه حرص "عاشور" علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها " خيالي"،"حكايات"،"انطق "،" ايام "،"ده حكايه"، " افترقنا"،" يا اهلا"،"قولوله سماح"،" محظوط"،" ف بالي "، مشوفناش"،"ميدلي سلو"،" انا راجع"، خلصانه الحكايه"وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

كما تخلل الحفل صعود أحد المواهب لمشاركة عاشور احدي أغانيه والتي حرص بعدها علي شكر عاشور لاتاحته الفرصة للغناء بجواره ووجه الشكر ايضا للجمهور الذي تقبل تواجده بجوار نجمهم وتحقيق أمنيته

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