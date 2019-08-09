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فن

ياسمين عبدالعزيز: زواجى استمر 17 عامًا.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:24 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منة سالم
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حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة في الموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويعرض على فضائية سي بي سي.

وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الشخصية وبداية تعارفها على زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، مشيرة إلى أن زواجهما استمر 17 عامًا حتى قررا الانفصال.

وأوضحت أنها تعرفت على زوجها السابق عندما أراد أن تقوم بتقديم إعلان عن منتج لشركته، وكانت تبلغ من العمر وقتها 18 عامًا وطلب منها الزواج في ذلك الوقت ولكنها رفضت في البداية، ثم تزوجا بعد ثلاث سنوات ونصف وكان قد كرر طلبه للزواج منها أكثر من مرة.

يأتي هذا اللقاء بعد غياب ياسمن عبدالعزيز عن اللقاءات الحوارية منذ ما يقرب من 17 عاما لتطل من جديد، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقات الأولى للموسم الجديد من البرنامج وكان آخر ظهور تلفزيونى لياسمين عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إسماعيل شرف وهند عبد الحليم، تأليف أمين جمال، عبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.

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