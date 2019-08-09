فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس انفصالها من زوجها محمد حلاوة

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة في الموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذليـ ويعرض على فضائية سي بي سي.



وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها برجل الأعمال محمد حلاوة زوجها السابق، مشيرة إلى أنهما انفصلا قبل عام من إعلانها عن ذلك.



وأوضحت أن علاقتها بزوجها السابق لم تنتهي؛ بل قائمة على الصداقة والود والآحترام من أجل أبنائهما، مؤكدة أنها تتخطى جميع الأزمات في حياتها والحزن لديها لا يستمر سوى يوم؛ لأنها مؤمنة بأرادة الله التي تسير حياتها وفق تدبيره.



يأتي هذا اللقاء بعد غياب ياسمن عبدالعزيز عن اللقاءات الحوارية منذ ما يقرب من 17 عاما لتطل من جديد، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقات الأولى للموسم الجديد من البرنامج وكان آخر ظهور تلفزيونى لياسمين عام 2002.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إسماعيل شرف وهند عبد الحليم، تأليف أمين جمال، عبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.