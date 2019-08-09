ماذا ينتج عن امتناع "هارى" و"ميجان" إعطاء اللقب الملكى لابنهما؟

نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن "إليوت ويلسون" خبير البروتوكول الملكي في بريطانيا، أنه بعد خرق الأمير "هاري" والدوقة "ميجان" العديد من العادات الملكية منذ زواجهما وحتى الآن، وبعد إصرارهما على تعميد مولودهما في حفل خاص لم تحضره الملكة "اليزالبيث"، وعدم منحهما المولود لقب والاكتفاء بمناداته بـ"السيد"، أصبح ذلك يعني أن "آرتشي" ابنهما، لم يحصل على لقب صاحب السمو الملكي، وهو ما يراه الخبراء أمر قد ينتج عنه بعض التداعيات على مستقبل الطفل الملكي الصغير.



يقول إليوت: "لا أظن أن أطفال ساسيكس سيعملون حين يكبرون في أعمال خاصة، فأنا أتصور أن الأموال التي يتحصل عليها دوقا ساسيكس من المنحة السيادية وغيرها من المصادر ستكفي لتغطية احتياجات نمط حياتهم المريح وسط لندن، ولهذا سيتمكن هاري وميجان على الأرجح من الإبقاء على مستوى معيشة مترف لأرتشي، وأي أطفال آخرين قد ينجبوهما من وراء أموال الملكة اليزابيث".



وأضاف: "أنه لا يمكن نسيان أن ماركل تمتلك ثروة قدرها 3.5 مليون إسترليني قبل زواجها من الأمير هاري، فضلا عن أن هاري نفسه ورث ثروة كبيرة عن والدته الأميرة الراحلة "ديانا"، ومن الملكة الأم، ورغم ميل هاري وميجان لجعل حياة أرتشي حياة طبيعية، لكنه لن يفاجأ إذا اختار الدوقان نموذج أطفال الأميرة "آن" والأميرة "مارغريت"، الذين يمتهنون جميعهم مهن مستقلة.