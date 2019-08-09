علماء يبتكرون جهازا لفحص الدوائر العصبية للمخ

ابتكر علماء في كوريا والولايات المتحدة جهازًا يمكنه فحص الدوائر العصبية في المخ، باستخدام شريحة صغيرة مغروسة بالمخ يجري التحكم بها عبر الهاتف، ويعتقدون أن ذلك يسرّع من جهود الكشف عن أمراض الدماغ، مثل «باركنسون» و«الزهايمر» والإدمان والاكتئاب.



يستخدم الجهاز خراطيش أدوية يمكن استبدالها على شكل «ليجو»، بالإضافة إلى طاقة منخفضة بتنقية «البلوتوث»، يمكنه أن يستهدف الخلايا العصبية واستخدام الدواء والضوء لفترة طويلة.



ويقول الباحثون من «المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا» و«جامعة واشنطن» إن تلك التكنولوجيا أفضل من الطرق التقليدية المستخدمة من قبل علماء الأعصاب، التي تحدّ من حركة الشخص، وقد تسبب ضررًا لأنسجة المخ الرخوة مع مرور الوقت.