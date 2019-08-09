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مصر

"جهاز بدر" يلزم المصانع بتركيب وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:14 ص
جهاز بدر يلزم المصانع
"جهاز بدر" يلزم المصانع بتركيب وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعى
علا العلاف
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أصدر المهندس عمار مندر رئيس جهاز مدينة بدر، تعليمات بالتزام المصانع الكبرى بالمدينة بتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي طبقا لقرار ٤٤ لسنة ٢٠٠٠، موضحًا أن تقوم إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة بتطبيق الغرامات للمصانع المخالفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨م وذلك حفاظا على الشبكة العامة للصرف بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ"الدستور" أن تركيب وحدات معالجة ستحافظ على محطات الرفع ومحطات المعالجة، وذلك للوصول لأعلى معايير الجودة في معالجة الصرف الصناعي والصحي وإعادة الاستخدام على سبيل المثال في الزراعة مما يوفر جزء كبير في المياه.

وفى نفس السياق، قام المهندس هاني جاد مدير عام إدارة البيئة بالجهاز بالمرور على المصانع بالمدينة للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بمعرفة جهاز المدينة.

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