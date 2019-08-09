الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمدينة الحمام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين شعيب وهبه عويضه
طباعة
ads
أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدولي الكيلو 50 بمدينة الحمام، وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزي، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم يوستينا عادل رزق الله 21 سنة، مدينة نصر القاهرة، تعاني من سحجات وكدمات متعددة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج، وأوليفيا عادل رزق الله، 26 سنة مدينة نصر القاهرة، تعاني من اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وعادل رزق الله بشاي، 63 سنة، مدينة نصر القاهرة، يعاني من كدمة شديدة بالرأس والوجه والفكين، وحنان ميلاد عدلي 51 سنة، مدينة نصر القاهرة اشتباه كسر بالأنف، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متعدده بالجسم.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، ومرفق إسعاف مدينة الحمام، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 50 بالطريق الدولي. 

على الفور، تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الحمام المركزي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الداخلية تثأر لشهداء معهد الأورام (تغطية خاصة)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

ستوديو

في أقل من 5 ساعات من طرحها.. تامر عاشور تريند على اليوتيوب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

رغم دعوات مقاطعة حفلتها.. جينيفر لوبز: متحمسة للذهاب إلى مصر

شاهد.. فشل في عدة رياضات ليصبح بطل العالم في "مصارعة أصابع القدم"

رياضة

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع فريق الداخلية

مانشستر يونايتد يتخلص من لوكاكو.. وتوتنهام يعزز صفوفه بصفقتين

عودة فيدرر ونادال لمجلس اللاعبين في اتحاد المحترفين للتنس

السبت المقبل.. الزمالك يواجه فريق (6 أكتوبر) وديًا

الرئيس نيوز

"العسكري" السوداني يُسقط حكم إعدام ياسر عرمان ومالك عقار

ما لا تعرفه عن "سنورس".. بلد إرهابيي "معهد الأورام"

إيران: مشاركة إسرائيل في تحالف بحري بالخليج سيؤدي لـ"نتائج كارثية"

بالفيديو: "لقاء الوداع" بين إرهابي حادث معهد الأورام وأسرته

منوعات

جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت‎ (فيديو)

دراسة: المراوح أفضل وسيلة للصحة العامة وتقليل حرارة الجسم

علماء يحددون كمية القهوة لمن يعانى من الصداع

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو

مقطع صوتي لشقيق منفذ عملية "معهد الأورام" مع إرهابي

الإرهابي "عبدالرحمن محمود" يودع عائلته قبل تنفيذ عملية "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي

“دسوقى”: مصر تسعى لنقل خبراتها في الكهرباء لإفريقيا

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لشهر أغسطس

“الخدمات البيطرية” تكثف حملاتها تزامنًا مع العيد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"ثلاثية غرناطة" على طاولة المركز الدولي للكتاب.. غدًا

محاكمة فوق جبال الهيمالايا (قصة)

احتفالًا بعيد الأضحى.. ورشة فنون تشكيلية بـ"ثقافة شمال سيناء"

ثقافة جنوب سيناء تناقش "التسامح في الإسلام"

صفحتنا ع الفيس بوك