بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمدينة الحمام

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدولي الكيلو 50 بمدينة الحمام، وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزي، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم يوستينا عادل رزق الله 21 سنة، مدينة نصر القاهرة، تعاني من سحجات وكدمات متعددة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج، وأوليفيا عادل رزق الله، 26 سنة مدينة نصر القاهرة، تعاني من اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وعادل رزق الله بشاي، 63 سنة، مدينة نصر القاهرة، يعاني من كدمة شديدة بالرأس والوجه والفكين، وحنان ميلاد عدلي 51 سنة، مدينة نصر القاهرة اشتباه كسر بالأنف، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متعدده بالجسم.



وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، ومرفق إسعاف مدينة الحمام، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 50 بالطريق الدولي.



على الفور، تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الحمام المركزي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.