"المحامين" تطلب من محافظ البحيرة تخصيص أرض للنقابة لبناء نادي

قال الهيثم تيسير، أمين عام مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال البحيرة، إن لقاء محافظ البحيرة، بسامح عاشور، نقيب المحامين، كان مثمرا للغاية في ظل العلاقات الودية التي تجمع بين المحامين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأضاف الهيثم تيسير، فى تصريحات له، أنه طلب خلال اللقاء تخصيص قطعة أرض لبناء نادي للمحامين بالبحيرة، بمنطقة التقاء النيل بالبحر المتوسط برشيد، مشيرا الى أن المحافظ وعد بدراسة الأمر.



وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استقبل اليوم الخميس، سامح عاشور، نقيب المحامين، والوفد المرافق له، بمبنى المحافظة بمدينة دمنهور، خلال زيارته لها لحضور ختام معهد المحاماة.



شارك فى اللقاء يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة، وعبد المنعم عودة، نقيب محامين شمال البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، سكرتير عام محافظة البحيرة.