عاشور: "المحامين" لها دور تاريخي في الدفاع عن استقلال الوطن

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن معهد المحاماة جزء من الجهد الذي يقدم لرفع شأن شباب المحامين، لكي يكونوا قادرين على حمل رسالة المحاماة العظيمة، مؤكدا أن المحاماة ليست مهنة أو حرفة أو وظيفة، بل هي رسالة للدفاع عن كافة القيم النبيلة في المجتمع، والدفاع عن الوطن والمواطن، ويجب ممارستها بالأمانة والشرف والاستقلال.



ووجه "عاشور"، رسالة لشباب المهنة، خلال مشاركته بختام معهد المحاماة بالبحيرة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بمدينة دمنهور، قائلا: "من يظن أن معهد المحاماة مجرد حضور وانصراف أو نجاح في الامتحان مخطئ، فالمكسب الحقيقي هو التعلم، وأن تضيفوا في كل يوم ثقافة جديدة لتأدية دورك المهني الرفيع"، مضيفا أن دراسة القانون لا تكفي لخلق محام متميز، بل يجب القراءة والاطلاع في كافة فروع المعرفة.



حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين صندوق النقابة العامة، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وحسين الجمال، وصلاح صالح، ومحمد كركاب، وعبدالجواد أحمد، وأيمن الفولي، ومصطفى البنان، وإسماعيل طه، وهاني الشهاوي، وعلاء النحاس، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيبي شمال وجنوب البحيرة، عبد المنعم عودة، وعادل بلال، وأعضاء مجلسي النقابتين الفرعيتين.