الإسماعيلي يعلن تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع فريق الداخلية

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع اللاعب إبراهيم أبو اليزيد مدافع فريق الداخلية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي أن التعاقد مع لاعب فريق الداخلية السابق، سيمتد لخمسة مواسم قادمة، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.



يذكر أن إبراهيم أبو اليزيد هو الصفقة الثامنة التي يبرمها الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر.